Avrupa borsaları yükselişle kapandı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 artışla 488,5 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,81 artarak 15.963,7 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 yükselerek 27.444,93 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 7.181,11 puana ulaştı.
Londra piyasası ise resmi tatil nedeniyle kapalıydı.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,09 değer kaybederek 1,132 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa piyasalarında yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada işlem hacimleri düşük seyretti.
Yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.
AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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