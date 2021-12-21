Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,42 artışla 473,99 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,38 artarak 7.297,41, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,36 değer kazanarak 15.447,44 Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,38'lik artışla 6.964,99 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,82'lik yükselişle 26.653,3 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,07 değer kaybederek 1,127 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.

ABD ve İngiltere'de artan Omicron varyantı vakalarına karşın şu anda yeni bir kısıtlamaya gidilmeyeceği yönünde açıklamalar yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 187,7 avrodan işlem gördü. Gaz fiyatları, Rusya'dan Avrupa'ya Yamal boru hattı ile doğal gaz akışının kesilmesi, Fransa'da bazı nükleer santrallerinin arıza vermesi ve yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış gösterdi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet