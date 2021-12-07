Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,45 artışla 480,18 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49 artarak 7.339,9, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,82 değer kazanarak 15.813,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,91'lik artışla 7.065,39 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,41'lik yükselişle 27.137,98 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 1,125 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesine odaklandı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 yükseldi.

Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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