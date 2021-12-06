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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,28 artışla 468,71 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54 artarak 7.232,28, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,39 değer kazanarak 15.380,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48'lik artışla 6.865,78 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,16'lık yükselişle 26.498,07 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,33 değer kaybederek 1,128 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ve kripto para piyasasındaki dalgalanmaya odaklandı.

Avro Bölgesi genel yatırımcı güven endeksi, bu ay 4,8 puanlık düşüşle 13,5 puana geriledi.

Almanya'da fabrika siparişleri, yabancı siparişlerin sert düşmesinin etkisiyle ekimde yüzde 6,9 azaldı.

İngiltere'de inşaat sektörü, kasımda son 4 ayın en hızlı büyümesini kaydetti.

Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ünün kullanıldığı açıklandı.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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