Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 artışla 483,21 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artarak 7.279,91, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 16.029,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53'lük artışla 6.987,79 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53'lük yükselişle 27.522,05 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,53 değer kaybederek 1,155 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarına odaklandı.

Fed, dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu ayın sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sona ermesinin beklendiğini belirterek, azaltım hızını değiştirmek zorunda kalmaları halinde şeffaf olacaklarını ve piyasaları şaşırtmayacaklarını söylemişti.

BoE, bugün politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutmaya, varlık alım hedefini de 875 milyar sterlinde sabit bırakmaya karar verdi.

Avro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, 2020'nin eylül ayına göre de yüzde 16 artış gösterdi.

Almanya'da fabrika siparişleri eylülde yüzde 1,3 arttı.

Avrupa'da enerji fiyatlarına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korudu.

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