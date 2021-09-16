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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 465,95 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 7.027,48, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak 15.651,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59'luk artışla 6.622,59 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78'lik yükselişle 25.963,93 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,43 değer kazanarak 1,176 seviyelerinden işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, temmuzda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 yükselişle 206 milyar avro, ithalat da yüzde 17,1 artışla 185,3 milyar avro oldu.

???????Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, temmuzda yaklaşık 20,7 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Piyasalar, Avrupa'da açıklanan ticaret verilerini olumlu karşıladı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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