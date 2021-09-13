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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 467,69 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 artarak 7.068,43, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazanarak 15.701,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2'lik artışla 6.676,93 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93'lük yükselişle 25.925,73 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,08 değer kaybederek 1,181 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde artan enflasyon karşısında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alabileceği pozisyonu olumlu karşıladı.

Geçen hafta yapılan ECB toplantısında, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gidilmedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı bitiminde varlık alımlarını yeniden ayarlayabileceklerine işaret etmişti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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