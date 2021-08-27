Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artışla 472,34 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artarak 7.148,01, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 değer kazanarak 15.851,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24'lük artışla 6.681,92 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56'lık yükselişle 26.006,63 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,33 değer kazanarak 1,179 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmaya odaklandı.

Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini açıkladı.

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, temmuzda yüksek enerji fiyatları ve baz etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15 artarak, eylül 1981'den bu yana en büyük artışı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker