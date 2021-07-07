Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artışla 459,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 artarak 7.151,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,17 değer kazanarak 15.692,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31'lik artışla 6.527,72 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23'lük yükselişle 25.284,99 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,212'lik düşüşle 1,18 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsaları, Avro bölgesinde görünümün iyileşmesiyle kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Avrupa Komisyonu, Avro bölgesi için büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 4,8'e ve 2022 için yüzde 4,5'e yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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