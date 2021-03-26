Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu
Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 426,93 puana çıktı.

???????İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 artarak 6.740,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87 değer kazanarak 14.748,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61'lik artışla 5.988,81 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72'lik yükselişle 24.393,26 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,26 değer kazanarak 1,179 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalardaki pozitif seyir ve iyi gelen makroekonomik veriler Avrupa borsalarını olumlu etkiledi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen, geçen ay 92,7 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi martta 96,6 puana yükseldi.

İngiltere'de ise perakende satışlar şubatta aylık yüzde 2,1 artarak toparlanma sinyali verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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