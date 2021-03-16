Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

16.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:42
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel ekonomik toparlanma beklentileriyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel ekonomik toparlanma beklentileriyle günü yükselişle tamamladı.

Yatırımcılar haftanın ikinci işlem gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilediği küresel ekonomik büyümenin artacağına dair beklentilere odaklandı.

Piyasalarda ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 16-17 Mart tarihlerindeki yapacağı iki günlük toplantıdan çıkacak sonuçlar bekleniyor.

Toplantının sonucunda ABD ekonomisinin büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi öngörülüyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 artışla 426,82 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 artarak 6.803,61 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 14.557,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32'lik artışla 6.055,43 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50'lik yükselişle 24.261,12 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,201'lik düşüşle 1,19 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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