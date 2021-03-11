Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

11.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:50
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarını hızlandıracağı yönündeki açıklamasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarını hızlandıracağı yönündeki açıklamasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 artışla 424,17 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 6.736,96, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 14.569,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72'lik artışla 6.033,76 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82'lik yükselişle 24.121,37 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,39 değer kazanarak 1,197 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalar, ECB'nin politika toplantısında faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın toplam büyüklüğünü sabit tutma kararını ve gelecek çeyrekte tahvil alımlarını hızlandırma yönündeki açıklamalarını olumlu karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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