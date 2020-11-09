Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

09.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:44
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,98 artışla 380,99 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,67 artarak 6.186,29, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,94 değer kazanarak 13.095,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 7,57'lik artışla 5.336,32, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,43'lük yükselişle 20.750,18 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybederek 1,181 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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