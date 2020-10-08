Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

08.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:28
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'deki ekonomik teşvik paketine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD'deki ekonomik teşvik paketine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 yükselerek 368,31 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 artarak 4.911,94 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 değer kazanarak 19.582,43 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,88 yükselişle 13.042,21 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53'lük artışla 5.978,03 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,068'lik düşüşle 1,175 seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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