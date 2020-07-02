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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
02.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:32

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,97 artışla 368,29 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34 artarak 6.240,36 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,84 değer kazanarak 12.608,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,49'luk artışla 5.049,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,88'lik yükselişle 19.886,88 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 1,123 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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