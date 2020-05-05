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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
05.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:26

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,15 artışla 335,5 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 artarak 5.849,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,51 değer kazanarak 10.729,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4'lük artışla 4.483,13 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,06'lık yükselişle 17.387,38 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,59 düşüşle 1,084 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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