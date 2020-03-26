Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları, ABD'de koronavirüs salgını sonrası birçok iş yerinin kapatılmasıyla işsizlik maaşına başvuruların sayısının 3,3 milyonla rekor yükseliş kaydetmesine rağmen yatırımcıların, 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin ekonomik sıkıntıları azaltacağı beklentisi ile yükseldi.

Avrupa borsaları, ABD'de koronavirüs salgını sonrası birçok iş yerinin kapatılmasıyla işsizlik maaşına başvuruların sayısının 3,3 milyonla rekor yükseliş kaydetmesine rağmen yatırımcıların, 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin ekonomik sıkıntıları azaltacağı beklentisi ile yükseldi. Kaynak: Dunya.com