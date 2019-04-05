Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artışla 388,23 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artarak 7.446,87 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 12.009,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 5.476,20 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,24 kazançla 21.758,61 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,04'lük düşüşle 1,1216 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA