Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,87 artışla 345,85 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 artarak 6.861,60 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 10.803,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 yükselerek 4.773,27 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 kazançla 19.000,14 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,28'lik düşüşle 1,1442 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA