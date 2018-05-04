Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü kazançla tamamlandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 artışla 387,03 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,02 artarak 12.819,60 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 kazançla 7.567,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 5.516,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 artışla 24.335,02 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,65'lik kazançla 10.104,10 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.24 itibarıyla yüzde 0,38'lik azalışla 1,1942 seviyelerinde işlem görüyor.