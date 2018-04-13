Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 379,20 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 kazançla 7.264,56 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 artarak 12.442,40 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 artışla 23.330,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 5.315,02 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,21'lik kazançla 9.767,30 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,01'lik düşüşle 1,2325 seviyelerinde işlem görüyor.