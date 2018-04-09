Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artışla 375,30 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 kazançla 7.194,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 artarak, 12.261,75 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 artışla 23.053,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 5.263,39 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,62'lik kazançla 9.742,80 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,29'luk artışla 1,2317 seviyelerinde işlem görüyor.