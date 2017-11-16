Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artışla 384,93 puana yükseldi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 kazançla 7.386,94 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 artarak 13.047,22 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 artışla 22.206,60 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 yükselişle 5.336,39 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,75'lik kazançla 10.088,70 puana çıktı.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 1,1773 seviyelerinde işlem görüyor.