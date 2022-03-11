Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 428, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 13.502 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 artarak 7.162 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 6.240 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,03 artışla 8.152 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62 primle 23.028 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,8'lik düşüşle 1,0978'den günü tamamlamasının ardından bugün 1,0980 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, küresel ölçekte enflasyon baskısı ve para politikalarına yönelik belirsizlikler de oynaklığın yüksek seyretmesine neden oluyor.

Dün ABD'de açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydederken, verinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini, ancak bir resesyon öngörmediklerini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise, dün piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi. Enflasyon görünümünde bir zayıflama görülmemesi halinde varlık alımlarının 3. çeyrekte sonlandırılacağını bildiren ECB, büyüme beklentilerini düşürdü, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın, net tahvil alımı sona erdikten bir süre sonra faizleri artıracaklarını ve bu artırımın kademeli yapılacağını belirterek, fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

Analistler, gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısından çıkacak kararların beklendiğini kaydederek, bugün ise ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da TÜFE, şubatta beklentilere paralel aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,1 artış kaydetti. Ocak ayında İngiltere'de sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 2,3 artışla tahminleri aştı.