Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,61 yükselişle 477,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 artışla 15.686 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.566 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 7.122 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 artışla 8.732 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,42 değer kazancıyla 27.340 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1288 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşma sürecinde orantılı sıkılaşmaya özen göstereceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Öte yandan, yarın açıklanacak para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini aktaran analistler, tahvil piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu sene iki faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz artışının temmuzda olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da 2022 boyunca beş kez faiz artıracağının fiyatlandığını belirterek, yarın yapılacak toplantıda BoE'nin 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin ise bölgede risk iştahını törpüleyen ana etken olmayı sürdürdüğünü kaydeden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini dile getirdi.