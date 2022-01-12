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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,36 artışla 485,56 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,64 yükselişle 16.044 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 primle 7.530 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 7.230 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 artışla 8.791 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,49 yükselişle 27.670 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1364 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırmasının ardından, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini kaydetti. ABD'de kasımda yüzde 6,8 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesi bekleniyor.

Dün Almanya Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin enflasyon konusunda tetikte olmaları gerektiğini belirtirken, ECB Başkanı Christine Lagarde ise, dünkü açıklamalarında enflasyon konusunda beklentilerde bir kötüleşme olmadığına dikkati çekerek, insanların bankanın fiyat istikrarı taahhüdüne güvenmelerini istedi.

Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

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DolarTL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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