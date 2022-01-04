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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 489,98 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 yükselerek 16.021 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95 primle 7.454, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 artışla 7.217 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 8.761 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,40 primle 27.730 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi cuma günü 1,1388'le 16 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dün düşüşe geçerek yüzde 0,7 azalışla 1,1297'ye geriledi. Parite, bugün 1,13 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin haber akışının küresel bazda varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, bugünün makroekonomik veri takviminde ise Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını kaydetti.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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