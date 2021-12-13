Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,15 artışla 476 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 15.652 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 7.297 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,01 artışla üzerinde 6.992 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de 0,45 primle 26.843 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,2890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunacağını belirterek, politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin, beklentilerin şekillenmesi ve fiyatlamalar açısından kritik olacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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