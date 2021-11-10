Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,20 üzerinde 483,7 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 16.048 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 7.293 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 7.046 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 primle 27.563 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1567 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Almanya'da bugün açıklanan verilere göre TÜFE aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,5 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Bugünün veri gündeminde ayrıca ABD'de toptan eşya stokları ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin bulunduğunu belirten analistler, oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

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