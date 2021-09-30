Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 artarak 457,72 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,13 değer kazanarak 15.386 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 artışla 8.920 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 yükselerek 6.592 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 primle 7.132 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1600 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün merkez bankası başkanlarının konuşmalarıyla pay piyasalarında alış ağırlıklı seyrin güçlendiğini, doğal gaz krizi ve tedarik sorunlarının ise varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey varlık alımlarının son noktasına gelindiğini belirterek, "Para politikası arz şokların çözemez." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise enflasyondaki artışın arz şokları kaynaklı ve geçici olduğu vurgusunu yineledi.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de 2. çeyrek büyüme verisi yıllık yüzde 22,2'den yüzde 23,6'ya revize edilirken, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ve işsizlik, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de büyüme verileri takip edilecek.