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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,82 artarak 456,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,79 değer kazanarak 15.370 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 artışla 8.829 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 6.558 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 primle 7.067 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1657 ile Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 1,1662 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün, küresel bazda önemli merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarının yanı sıra, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankası başkanları, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşma gerçekleştirecek.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırmaya devam ederken, söz konusu durumun enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü kaydeden analistler, İtalya'da hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğal gaza yüzde 14,4 zam yapılması sonrası bölgeden bu tarz fiyat artışı haberler inin gelmeye devam edebileceğini söyledi.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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Haber: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
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