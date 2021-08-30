Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artarak 472,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,12 yükselerek 15.871 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 8.927 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 primle 6.689 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 26.058 puanda bulunuyor. İngiltere'de piyasalar tatil dolayısıyla kapalı bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde yatay seyirle 1,1798 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının kısmen de olsa yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek, ABD'de iş gücü piyasalarına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de Dallas Fed aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Afganistan'daki gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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