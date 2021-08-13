Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 artarak 475,34 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,11 yükselerek 15.955 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 primle 7.217 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla 8.985 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 6.893 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 26.600 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1732 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, açıklanan bilanço ve verilerin iyimser fiyatlamaları desteklediğini belirterek, bugün Avro Bölgesinde dış ticaret, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk