Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,26 artarak 471,92 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,12 yükselerek 15.764 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 primle 7.139 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 8.877 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 6.827 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 26.162 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1740 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarında yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam vaka sayılarına karşın alış ağırlıklı seyrin korunduğunu belirterek, bugünün veri gündeminde Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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