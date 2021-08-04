Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 artarak 467,94 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,78 yükselerek 15.558 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 primle 7.138 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 değer kazancıyla 8.802 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 yükselişle 6.765 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 artışla 25.499 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,06 primle 1,1874 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugünün veri gündeminde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporundaki verilerin öne çıktığını kaydetti.

Açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI Almanya'da 61,8 ve Avro Bölgesi'nde 59,8 ile beklentilerin hafif altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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