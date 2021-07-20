Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,95 artarak 448,68 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,07 yükselerek 15.290 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 artışla 6.921 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,75 yükselişle 8.360 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kazancıyla 6.374 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,09 primle 24.228 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1,1787'den işlem görüyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da üretici fiyat endeksi (ÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 8,5 ve aylık bazda yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk