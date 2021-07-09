Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,76 artışla 454,84 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,60 değer kazancıyla 15.515 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 7.066 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 primle 8.675 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 artışla 6.473 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,80 yükselerek 24.839 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 1,1839 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dünkü yüzde 1'i aşan düşüşlerin ardından pay piyasalarının yeni güne tepki alımlarıyla başladığını bildirdi.

Önceki gün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu belirten analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Fed'in para politikası raporunun takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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