Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 artarak 460,04 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,61 değer kazancıyla 15.769 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 7.180 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.279 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 artarak 6.646 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 25.792 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1,2143 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,5 artarken, AB Uyumlu TÜFE aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,4 arttı. İngiltere'de işsizlik oranı ise nisanda yüzde 4,7 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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