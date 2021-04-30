Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 artışla 439,92 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,50 değer kazanarak 15.229 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.979 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 8.846 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,22 primle 6.315 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 artarak 24.389 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 1,2106 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin yatırımcılarda tedirginliğe neden olsa da makroekonomik verilerdeki toparlanmanın pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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