Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 439,92 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,53 değer kazanarak 15.330 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 artışla 6.976 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 8.759 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,37 primle 6.297 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 artarak 24.508 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 1,2067 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları ve Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi'nin ekonomide genel olarak beklentilerden iyi bir toparlanmayı işaret etmesinin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Emtia fiyatlarındaki oynaklığın pay piyasalarını sektör bazında güçlü bir şekilde etkilemeye devam ettiğini belirten analistler, nisan başından bu yana gerileyen ve yüzde 1,53'ü gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, tekrar yüzde 1,63'e çıkmasının risk iştahını olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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