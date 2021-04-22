Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,54 artarak 438,98 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,59 değer kazanarak 15.285 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artışla 6.916 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 yükselişle 8.564 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 primle 6.256 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 değer kazanarak 24.270 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,2045 seviyesinden işlem görüyor.

Dün Almanya Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar avroluk kurtarma fonunun ülke tarafından onaylanabileceğine karar vermesi, pay piyasalarını pozitif etkiledi.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kurulu toplantısı ve yarın açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile Ukrayna'daki gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerindeki olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceği ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) olası değişiklik için haziran ayını işaret edebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı
Durumu oğlu fark etti! Gasilhanede cenazeler karıştı, ikinci kez defnedildi
Durumu oğlu fark etti! Gasilhanede cenazeler karıştı, ikinci kez defnedildi
Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu
Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:08:27. #1.15#

title