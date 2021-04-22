Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,54 artarak 438,98 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,59 değer kazanarak 15.285 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artışla 6.916 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 yükselişle 8.564 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 primle 6.256 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 değer kazanarak 24.270 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,2045 seviyesinden işlem görüyor.

Dün Almanya Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar avroluk kurtarma fonunun ülke tarafından onaylanabileceğine karar vermesi, pay piyasalarını pozitif etkiledi.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kurulu toplantısı ve yarın açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile Ukrayna'daki gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerindeki olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceği ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) olası değişiklik için haziran ayını işaret edebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip