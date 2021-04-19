Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,82 artarak 443,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,14 değer kazanarak 15.481 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.023 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 8.634 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 yükselerek 6.302 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yataya yakın bir seyirde 24.735 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 1,1990 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ile ekonomilerin beklenenden hızlı toparlayabileceğine işaret eden öncü verilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kurulu toplantısı ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile Ukrayna'daki gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerine olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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