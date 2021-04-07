Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 artışla 435,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 15.209 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 artışla 6.872 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 6.243 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 8.647 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 primle 24.809 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1868 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), dün yayımladığı raporda küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya, gelecek yıl için ise yüzde 4,2'den 4,4'e yükseltirken, Avro Bölgesi'ne ilişkin beklentileri de 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e, 2021 için ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,8'e revize etti

Analistler, bugün IMF ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları ile Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini, veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'nin dış ticaret verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip