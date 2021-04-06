Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Almanya'da DAX 30 endeksi, yüzde 1,13 değer kazanarak 15.289 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,73 artışla 435,38 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 artışla 6.816 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 6.139 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla 8.669 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 primle 24.860 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1809 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta perşembeden bu yana resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Avrupa borsaları tatil sonrası ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, ABD'de ve Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırdığını belirtti.

Bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın konuşmalarının takip edileceğini kaydeden analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Caner Erkin Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:39:52. #1.15#
title