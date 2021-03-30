Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,51 artışla 429,76 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 14.917 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.775 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 yükselişle 6.054 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,78 değer kazancıyla 8.558 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 primle 24.563 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,22 azalışla 1,1738 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, endekslerin pozitif seyrinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin etkili olduğunu belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin, yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Açıklanacak veriler arasında Almanya'nın enflasyon ve ABD'nin tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmasının da izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Adrian Hande Erçel Murat Dalkılıç Birkan Sokullu
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:50:07. #1.14#
title