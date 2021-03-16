Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

16.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:55
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,50 artışla 425,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 14.549 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.790 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 6.053 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 8.697 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 primle 24.291 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1926 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve tahvil faizlerindeki sakin seyrin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının gündemin odağında olduğunu kaydeden analistler, bugün Almanya'da mart ayı ZEW endeksi, ABD'de şubat ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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