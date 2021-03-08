Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

08.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:51
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,60 artışla 410,91 puan oldu ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 14.001 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.653 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 5.808 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,85 değer kazancıyla 8.357 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,82 primle 23.154 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,1889 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin kaydedilen gelişmelerle birlikte Avrupa piyasalarının haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını belirtti.

Öte yandan Almanya'da açıklanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi ocakta yüzde 2,5 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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