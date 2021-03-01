Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

01.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:22
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Tahvil piyasalarında oynaklığın azalması ve ABD'de ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Avrupa piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,39 artışla 410,60 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,27 değer kazancıyla 13.959 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22 artışla 6.567 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.783 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,56 değer kazancıyla 8.330 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,63 artarak 23.216 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,04 azalışla 1,2068 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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