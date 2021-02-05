Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 artışla 410,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 değer kazancıyla 14.064 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artışla 6.513 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükselişle 5.647 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 8.133 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 artarak 23.029 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1980 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.

ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin, iş gücü piyasası ve ekonomik aktiviteye ilişkin vereceği sinyallerin ABD Merkez Bankası tarafından yakından takip edildiğini belirten analistler, tarım dışı istihdamın 50 bin artması, işsizlik oranının yüzde 6,7'de sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk