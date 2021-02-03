Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

03.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:40
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,83 artışla 409,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazancıyla 13.946 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 artışla 6.564 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 yükselişle 5.603 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.053 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,39 artarak 22.588 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,2039 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi senatörlerle destek paketi üzerinde uzlaşmaya yönelik gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiği yönündeki açıklamalar sonrası küresel risk iştahının arttığını belirterek, aşılama çalışmalarında alınan mesafe ve tedarik sorunlarının azalmasının da pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını ifade eti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, avro/dolar paritesinde 1,2010 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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